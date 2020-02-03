Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SERVIZIO TORNATO REGOLARE SULLA LINEA FL3 ROMA – BRACCIANO – VITERBO, RISOLTO GUASTO TECNICO A CROCICCHIE.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PREVISTA PER DOMANI ALLE 5:30 LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE BARBERINI ESCLUSIVAMENTE IN USCITA, STAZIONE CHE CONTINUERÀ INVECE AD ESSERE CHIUSA IN ENTRATA.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
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