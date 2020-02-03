Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA NOMENTANA E APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO ALLA TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA SALARIA CODE PER LAVORI TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO VERSO RIETI.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PREVISTA PER DOMANI ALLE 5:30 LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE BARBERINI ESCLUSIVAMENTE IN USCITA, STAZIONE CHE CONTINUERÀ INVECE AD ESSERE CHIUSA IN ENTRATA.
ERA QUESTA L’ULTIMA NOTIZIA, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
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