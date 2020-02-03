Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA. IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E APPIA.
SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE VERSO TIVOLI.
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PREVISTA PER DOMANI ALLE 5:30 LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE BARBERINI ESCLUSIVAMENTE IN USCITA, STAZIONE CHE CONTINUERÀ INVECE AD ESSERE CHIUSA IN ENTRATA.
ERA QUESTA L’ULTIMA NOTIZIA, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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