Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
SULLA TUSCOLANA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE DAL RACCORDO A VIA DI CAMPO ROMANO IN DIREZIONE FRASCATI.
RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE VERSO TIVOLI, CODE IN SMALTIMENTO.
SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PREVISTA PER DOMANI ALLE 5:30 LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE BARBERINI ESCLUSIVAMENTE IN USCITA, STAZIONE CHE CONTINUERÀ INVECE AD ESSERE CHIUSA IN ENTRATA.
ERA QUESTA L’ULTIMA NOTIZIA, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
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