Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 3 FEBBRAIO 2022 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI

COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE INIZIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE, VEDIAMO NEL DETTAGLIO

SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA.

CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA FLAMINIA, SI SONO FORMATE CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.

SI RALLENTA SEMPRE PER TRAFFICO ANCHE SULLA VIA APPIA A PARTIRE DAL BIVIO CON LA VIA DEI LAGHI IN INGRESSO A ROMA.

PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, NELLA CAPITALE IN PROGRAMMA OGGI ALLE 15.30 IL GIURAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA. GIÀ DALLE 7.00 SONO SCATTATE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELLA ZONA DI PIAZZA MONTECITORIO, PIAZZA VENEZIA E DEL QUIRINALE. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, PREVISTE DEVIAZIONI PER NUMEROSE LINEE BUS. PER TUTTI I DETTAGLI POTETE COMUNQUE CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

RICORDIAMO INFINE CHE SONO ATTIVE LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.

