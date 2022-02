Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2022 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 3 FEBBRAIO 2022 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI

AL MOMENTO NON CI SONO GROSSE CRITICITÀ DA SEGNALARE SUL RACCORDO, ABBIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA, IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA.

QUALCHE DISAGIO INVECE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

CIRCOLAZIONE INTENSA E RALLENTATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIRREZIONE.

PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, NELLA CAPITALE IN PROGRAMMA OGGI ALLE 15.30 IL GIURAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA. GIÀ QUESTA MATTINA SONO SCATTATE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELLA ZONA DI PIAZZA MONTECITORIO, PIAZZA VENEZIA E DEL QUIRINALE. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, PREVISTE DEVIAZIONI PER NUMEROSE LINEE BUS. PER TUTTI I DETTAGLI POTETE COMUNQUE CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.

INOLTRE, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, CHIUSE AL TRAFFICO VIA GIANTURCO E VIA VICO. ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE S03 BELLE ARTI, S06 AURELIA E S13 SAXA RUBRA. ANCHE IN QUESTO CASO MAGGIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO.

