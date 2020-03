Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 07:20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO AL PRIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ DI ASTRAL, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

INIZIAMO DAL RACCORDO CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ

PASSIAMO SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI IN ENTRATA

SULLA NOMENTANA DA COLLEVERDE

SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA

E SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO VERSO LIL CENTRO

MENTRE SULLA VIA AURELIA SI STA IN CODA PER CANTIERI ATTIVI TRA MASSIMINA E STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO

PASSIAMO AL TRAFFICO FERROVIARIO

ALTA VELOCITA RALLENTATA PER UN GUASTO A CAPENA RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TTRENI IN VIAGGIO

STESSA SITUAZIONE ANCHE PER LA DIRETTISSIMA ROMA FIRENZE QUI I TRENI PORTANO 120 MINUTI DI RITARDO

AL MOMENTO È TUTTO CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral