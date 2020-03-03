Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 07:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO AL PRIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ DI ASTRAL, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO DAL RACCORDO CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
PASSIAMO SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI IN ENTRATA
SULLA NOMENTANA DA COLLEVERDE
SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA
E SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO VERSO LIL CENTRO
MENTRE SULLA VIA AURELIA SI STA IN CODA PER CANTIERI ATTIVI TRA MASSIMINA E STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
PASSIAMO AL TRAFFICO FERROVIARIO
ALTA VELOCITA RALLENTATA PER UN GUASTO A CAPENA RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TTRENI IN VIAGGIO
STESSA SITUAZIONE ANCHE PER LA DIRETTISSIMA ROMA FIRENZE QUI I TRENI PORTANO 120 MINUTI DI RITARDO
AL MOMENTO È TUTTO CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral