Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 08:05 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ DI ASTRAL, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO DAL RACCORDO CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA BOCCEA E LA PISANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO CONGESTIONATO CON 4 KM DI CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
CE’ TRAFFICO IN ENTRATA SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE
SULLA NOMENTANA DA TOR LUPARA E COLLEVERDE
SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA
SULLA VIA APPIA TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E IPPODROMO DELLE CAPANELLE
MENTRE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO
VERSO IL CENTRO
MENTRE SULLA VIA AURELIA SI STA IN CODA TRA MASSIMINA E VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO PER CANTIERI ATTIVI CON VARIAZIONE DELLA VIABILITA’ ALTEZZA STAZIONE AURELIA
PASSIAMO AL TRAFFICO FERROVIARIO
ALTA VELOCITA ROMA FITRENZE RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI SETTEBAGNI CAUSATO DA UN INCENDIO.
I TRENI ALTA VELOCITÀ, A MEDIA E LUNGA PERCORRENZA E QUELLI REGIONALI DA E PER ROMA REGISTRANO RITARDI FINO A 120 MINUTI E CANCELLAZIONI.
RIPERCUSSIONE ANCHE SULLA FL1 FIUMICINO AEROPORTO ORTE
PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral