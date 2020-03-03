Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 08:35 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ DI ASTRAL, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO CON IL TRAFFICO FERROVIARIO
ALTA VELOCITA ROMA FIRENZE SOSPESA PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI SETTEBAGNI CAUSATO DA UN INCENDIO.
I TRENI ALTA VELOCITÀ, A MEDIA E LUNGA PERCORRENZA E QUELLI REGIONALI DA E PER ROMA REGISTRANO RITARDI FINO A 120 MINUTI E CANCELLAZIONI.
RIPERCUSSIONE ANCHE SULLA FL1 FIUMICINO AEROPORTO – ORTE E VICEVERSA
PASSIAMO ALLA VIABILITA’
SUL RACCORDO CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
TRAFFICO RALLENTATO SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE IN ENTRATA
SULLA NOMENTANA DA TOR LUPARA E COLLEVERDE
SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA
MENTRE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO
SEMPRE VERSO IL CENTRO
CANTIERI ATTIVI SULLA VIA AURELIA SI STA IN CODA TRA MASSIMINA E VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO CON VARIAZIONE DELLA VIABILITA’ ALTEZZA STAZIONE AURELIA
PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral