Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2020 ore 08:45

3 MARZO 2020 ORE 08:35

INIZIAMO CON IL TRAFFICO FERROVIARIO

ALTA VELOCITA ROMA FIRENZE SOSPESA PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI SETTEBAGNI CAUSATO DA UN INCENDIO.

I TRENI ALTA VELOCITÀ, A MEDIA E LUNGA PERCORRENZA E QUELLI REGIONALI DA E PER ROMA REGISTRANO RITARDI FINO A 120 MINUTI E CANCELLAZIONI.

RIPERCUSSIONE ANCHE SULLA FL1 FIUMICINO AEROPORTO – ORTE E VICEVERSA

PASSIAMO ALLA VIABILITA’

SUL RACCORDO CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA

MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

TRAFFICO RALLENTATO SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE IN ENTRATA

SULLA NOMENTANA DA TOR LUPARA E COLLEVERDE

SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA

MENTRE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO

SEMPRE VERSO IL CENTRO

CANTIERI ATTIVI SULLA VIA AURELIA SI STA IN CODA TRA MASSIMINA E VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO CON VARIAZIONE DELLA VIABILITA’ ALTEZZA STAZIONE AURELIA

