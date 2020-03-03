Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 09:05 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ DI ASTRAL, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO CON IL TRAFFICO FERROVIARIO
ALTA VELOCITA ROMA FIRENZE RIMANE SOSPESA PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI SETTEBAGNI CAUSATO DA UN INCENDIO.
I TRENI ALTA VELOCITÀ, A MEDIA E LUNGA PERCORRENZA E QUELLI REGIONALI DA E PER ROMA REGISTRANO RITARDI FINO A 120 MINUTI E CANCELLAZIONI.
RIPERCUSSIONE ANCHE SULLA FL1 FORTEMENTE RALLENTATA
LA TRATTA FIUMICINO AEROPORTO – ORTE E VICEVERSA
PASSIAMO ALLA VIABILITA’
SUL RACCORDO REGISTRIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E ROMA TERAMO
SI RALLENTA TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE SULLA COMPLANARE ALTEZZA USCITA ROMA FIUMICINO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
MENTRE IN USCITA SI STA IN CODA TRA VIA DI TOR CERVARE E RACCORDO
TRAFFICO RALLENTATO
SULLA NOMENTANA DA TOR LUPARA E COLLEVERDE
SULLA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E TOMBA DI NERONE
SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E RACCORDO
TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SULLA VIA AURELIA CANTIERI ATTIVI ALTEZZA STAZIONE AURELIA SI GENERANO COD3E TRA MASSIMINA E VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO CON VARIAZIONE DELLA VIABILITA’
PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral