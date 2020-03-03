Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 09:35 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ DI ASTRAL, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
ANDIAMO SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E USCITA ROMA TERAMO
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA APPIA E ARDEATINA CON RIPERCUSSIONE SULL ADIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
MENTRE IN USCITA CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E RACCORDO
SI RALLENTA
SULLA NOMENTANA DA TOR LUPARA E COLLEVERDE
SULLA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E TOMBA DI NERONE
SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E RACCORDO
TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
CHIUDIAMO LA VIABILITA CON I CANTIERI ATTIVI CI SONO CODE :
SULLA PONTINA ALTEZZA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA
E SULLA VIA AURELIA ALTEZZA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
UNO SGUARDO AL TRAFFICO FERROVIARIO
ALTA VELOCITA ROMA FIRENZE TRAFFICO ANCORA FORTEMENTE RALLENTATO PER UN GUASTO DOPO UN INCINDIO TRA SETTEBAGNI E CAPENA
I TRENI ALTA VELOCITÀ, A MEDIA E LUNGA PERCORRENZA E QUELLI REGIONALI DA E PER ROMA REGISTRANO RITARDI FINO A 120 MINUTI E CANCELLAZIONI.
PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral