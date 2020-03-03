Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 10:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO:
ANDIAMO SUL RACCORDO
RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E PONTINA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE SULLA COMPLANARE
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA APPIA E ARDEATINA CON RIPERCUSSIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMETI DALLA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
USCIAMO DA ROMA, RALLENTAMENTI
SULLA NOMENTANA DA TOR LUPARA E COLLEVERDE
SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
PER I CANTIERI ATTIVI CI SONO CODE :
SULLA PONTINA ALTEZZA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA
E SULLA VIA AURELIA ALTEZZA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
E CHIUDIAMO CON IL TRAFFICO FERROVIARIO
ALTA VELOCITA ROMA FIRENZE TRAFFICO ANCORA FORTEMENTE RALLENTATO PER UN GUASTO DOPO UN INCENDIO TRA SETTEBAGNI E CAPENA
I TRENI ALTA VELOCITÀ, A MEDIA E LUNGA PERCORRENZA E QUELLI REGIONALI DA E PER ROMA REGISTRANO RITARDI FINO A 120 MINUTI E CANCELLAZIONI.
TRENI ISTRADATI SU PERCORSI ALTERNATIVI
LINEA TRAM 19 NON ATTIVA E SOSTITUITA DA BUS
SULLA TRATTA VALLE GIULIA E RISORGIMENTO
PER UN GUASTO TECNICO PRESSO LA FERMATA OTTAVIANO
PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral