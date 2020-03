Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 10:20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO:

ANDIAMO SUL RACCORDO

RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E PONTINA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE SULLA COMPLANARE

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA APPIA E ARDEATINA CON RIPERCUSSIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMETI DALLA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

USCIAMO DA ROMA, RALLENTAMENTI

SULLA NOMENTANA DA TOR LUPARA E COLLEVERDE

SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE

TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN DIREZIONE DEL CENTRO

PER I CANTIERI ATTIVI CI SONO CODE :

SULLA PONTINA ALTEZZA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA

E SULLA VIA AURELIA ALTEZZA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO

E CHIUDIAMO CON IL TRAFFICO FERROVIARIO

ALTA VELOCITA ROMA FIRENZE TRAFFICO ANCORA FORTEMENTE RALLENTATO PER UN GUASTO DOPO UN INCENDIO TRA SETTEBAGNI E CAPENA

I TRENI ALTA VELOCITÀ, A MEDIA E LUNGA PERCORRENZA E QUELLI REGIONALI DA E PER ROMA REGISTRANO RITARDI FINO A 120 MINUTI E CANCELLAZIONI.

TRENI ISTRADATI SU PERCORSI ALTERNATIVI

LINEA TRAM 19 NON ATTIVA E SOSTITUITA DA BUS

SULLA TRATTA VALLE GIULIA E RISORGIMENTO

PER UN GUASTO TECNICO PRESSO LA FERMATA OTTAVIANO

PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

