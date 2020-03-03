Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 11:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO:
DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE ORMAI RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA USCITA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, SI CONSIGLIA USCITA VIA DEI FIORENTINI
USCIAMO DA ROMA,
TROVIAMO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA TRA RACCORDO E BORGATA FINOCCHIO
MENTRE SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA E PIU AVANTI CI SONO CODE DAL RACCORDO E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO
E CHIUDIAMO CON IL TRAFFICO FERROVIARIO
ALTA VELOCITA ROMA FIRENZE TRAFFICO ANCORA FORTEMENTE RALLENTATO PER UN GUASTO DOPO UN INCENDIO TRA SETTEBAGNI E CAPENA
I TRENI ALTA VELOCITÀ, A MEDIA E LUNGA PERCORRENZA E QUELLI REGIONALI DA E PER ROMA REGISTRANO RITARDI FINO A 120 MINUTI E CANCELLAZIONI.
TRENI ISTRADATI SU PERCORSI ALTERNATIVI
LINEA TRAM 19 NON ATTIVA E SOSTITUITA DA BUS
SULLA TRATTA VALLE GIULIA E RISORGIMENTO
PER UN GUASTO TECNICO PRESSO LA FERMATA OTTAVIANO
PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral