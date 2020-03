Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 12:20 MARCO CILUFFO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA E PIU AVANTI CI SONO CODE DAL RACCORDO E TOMBA DI NERONE

IN DIREZIONE DEL CENTRO

SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA TRA RACCORDO E BORGATA FINOCCHIO

E SULLA VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VILLALBA

E CHIUDIAMO CON IL TRAFFICO FERROVIARIO

ALTA VELOCITA ROMA FIRENZE TRAFFICO ANCORA FORTEMENTE RALLENTATO PER UN GUASTO DOVUTO A UN INCENDIO TRA SETTEBAGNI E CAPENA

RITARDI E CANCELLAZIONI ANCHE PER I TRENI REGIONALI DA E PER ROMA

CON MAGGIORI EFFETTI PER QUELLI DELLA LINEA FL1 ORTE – ROMA – FIUMICINO.

