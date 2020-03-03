Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 12:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO:
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA E PIU AVANTI CI SONO CODE DAL RACCORDO E TOMBA DI NERONE
IN DIREZIONE DEL CENTRO
SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA TRA RACCORDO E BORGATA FINOCCHIO
E SULLA VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VILLALBA
E CHIUDIAMO CON IL TRAFFICO FERROVIARIO
ALTA VELOCITA ROMA FIRENZE TRAFFICO ANCORA FORTEMENTE RALLENTATO PER UN GUASTO DOVUTO A UN INCENDIO TRA SETTEBAGNI E CAPENA
RITARDI E CANCELLAZIONI ANCHE PER I TRENI REGIONALI DA E PER ROMA
CON MAGGIORI EFFETTI PER QUELLI DELLA LINEA FL1 ORTE – ROMA – FIUMICINO.
ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RIPROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI, CON LE MODIFICHE, LE LIMITAZIONI O LE CANCELLAZIONI, SONO DIRETTAMENTE DISPONIBILI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL FACEBOOK E TWITTER
PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral