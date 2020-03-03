Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI:
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN TRATTI SALTUARI DELLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA CASILINA;
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
TRAFFICO CONGESTIONATO INOLTRE SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E SETTEVILLE IN DIREZIONE TIVOLI;
INFINE, CODE SULLA CASILINA TRA VIA DI TORRENOVA E VIA W. TOBAGI IN ENTRATA.
UNO SGUARDO AL TRAFFICO FERROVIARIO. LINEA ALTA VELOCITA FORTEMENTE RALLENTATA SULLA ROMA-FIRENZE PER UN GUASTO DOVUTO A UN INCENDIO TRA SETTEBAGNI E CAPENA.
RITARDI E CANCELLAZIONI ANCHE PER I TRENI REGIONALI DA E PER ROMA
CON MAGGIORI EFFETTI PER QUELLI DELLA LINEA FL1 ORTE – ROMA – FIUMICINO.
ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RIPROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI, CON LE MODIFICHE, LE LIMITAZIONI O LE CANCELLAZIONI, SONO DIRETTAMENTE DISPONIBILI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL FACEBOOK E TWITTER
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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