Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 17:05 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO BLOCCATO PER DUE INCIDENTI CHE PROVOCANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E A24. RIPERCUSSIONI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E A24. SEMPRE IN ESTERNA FORTI RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO TRA VIA TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA;
PERMANE TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA AURELIA, PER LAVORI, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LO SVINCOLO PER L’AURELIA ANTICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
SULLA VIA CASSIA SI RALLENTA INVECE TRA LA STORTA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E SETTEVILLE IN DIREZIONE TIVOLI;
DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA E, PROSEGUENDO, TRA VIA DI TORRENOVA E VIA W. TOBAGI IN ENTRATA;
INFINE, TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE SULLA VIA DEI LAGHI TRA VIA MURA DEI FRANCESI E VIA ROMANA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral