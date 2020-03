Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 18:35 FEDERICO MONTI:

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

TRAFFICO ANCORA BLOCCATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER DUE INCIDENTI CHE PROVOCANO FORTI DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E LA A24, CON RIPERCUSSIONI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’ARDEATINA E L’AUTOSTRADA A24.

TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE EST E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;

PERMANE TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA AURELIA, PER LAVORI, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LO SVINCOLO PER L’AURELIA ANTICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

SULLA VIA CASSIA SI RALLENTA INVECE TRA LA STORTA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;

TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E VIA PALMIRO TOGLIATTI NELLE DUE DIREZIONI;

DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA E, PROSEGUENDO, TRA VIA DI TORRENOVA E VIA W. TOBAGI IN ENTRATA;

CODE SULLA VIA APPIA PER UN INCIDENTE TRA VELLETRI E CISTERNA DI LATINA NELLE DUE DIREZIONI;

SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI RALLENTA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;

INFINE, TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE SULLA VIA DEI LAGHI TRA VIA MURA DEI FRANCESI E VIA ROMANA NELLE DUE DIREZIONI.

DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral