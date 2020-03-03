Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 19:05 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO ANCORA BLOCCATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA A24, MENTRE IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E PRENESTINA E, AVANTI, TRA PISANA E AURELIA;
SI STA POI IN CODA SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE EST E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
DISAGI ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA;
PERMANE TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA AURELIA, PER LAVORI, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LO SVINCOLO PER L’AURELIA ANTICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
SULLA VIA CASSIA SI RALLENTA INVECE TRA LA STORTA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E VIA PALMIRO TOGLIATTI NELLE DUE DIREZIONI;
DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA E, PROSEGUENDO, TRA VIA DI TORRENOVA E VIA W. TOBAGI IN ENTRATA;
CODE SULLA VIA APPIA PER UN INCIDENTE TRA VELLETRI E CISTERNA DI LATINA NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO CONGESTIONATO POI SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI RALLENTA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;
INFINE, TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE SULLA VIA DEI LAGHI TRA VIA MURA DEI FRANCESI E VIA ROMANA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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