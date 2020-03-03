Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 19:35 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA E, AVANTI, TRA CASILINA E A24.
TRAFFICO INTENSO POI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE EST E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
PERMANE TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA AURELIA, PER LAVORI, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LO SVINCOLO PER L’AURELIA ANTICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E VIA PALMIRO TOGLIATTI NELLE DUE DIREZIONI;
DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA E, PROSEGUENDO, TRA VIA DI TORRENOVA E VIA W. TOBAGI IN ENTRATA;
CODE SULLA VIA APPIA PER UN INCIDENTE TRA VELLETRI E CISTERNA DI LATINA NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO CONGESTIONATO POI SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA.
INFINE, SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI RALLENTA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral