Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 20:20 FEDERICO MONTI:

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E LA TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;

PERMANE TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA AURELIA, PER LAVORI, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LO SVINCOLO PER L’AURELIA ANTICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA TRA VIA DI S. ALESSANDRO E COLLEVERDE VERSO TOR LUPARA;

SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA L’ALLACCIO COL GRA E SETTECAMINI IN USCITA;

SI RALLENTA SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

CODE SULLA VIA APPIA PER UN INCIDENTE TRA VELLETRI E CISTERNA DI LATINA NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI RALLENTA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’ASTRAL INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

