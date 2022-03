Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2022 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2022 ORE 19:35 FEDERICO MONTI

ALLERTA PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA POMEZIA NORD E L’INTERSEZIONE CON LA VIA LAURENTINA IN DIREZIONE LATINA;

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA LAURENTINA E L’APPIA, MENTRE IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA;

SULLA TANGENZIALE SI PROCEDE IN COLONNA TRA VIA DEL FORO ITALICO E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST;

INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO CASTEL FUSANO.

