Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E ARDEATINA.
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI RALLENTA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
E PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI ISOLATE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON INTENSA ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO; IN CASO DI PIOGGIA SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA;
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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