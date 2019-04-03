Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2019 ORE 08:05 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA MAREMMANA INFERIORE E VIA DELLE PIAGGE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO SI RALLENTA SULLA ROMA FIUMICINO TRA RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO.
QUALCHE PROBLEMA POI SULLA FLAMINIA DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA PONTINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO E PROSEGUENDO TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO ROMA.
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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