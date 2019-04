Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2019 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2019 ORE 08:35 GIANMARCO TULLI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DALLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA MAREMMANA INFERIORE E VIA DELLE PIAGGE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.

QUALCHE PROBLEMA ANCORA SULLA FLAMINIA DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI SULL’APPIA NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, ALBANO, ARICCIA E GENZANO NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA, LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRANO FERMO TRA ITRI E FONDI IN DIREZIONE ROMA, CON RITARDI FINO A 20 MINUTI.

DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

