Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2019 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2019 ORE 09:05 GIANMARCO TULLI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO ANCORA MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E TRIONFALE, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, POI CODE A TRATTI TRA CASILINA E ROMA FIUMICINO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO.

TRAFFICATA ANCHE LA ROMA FIUMICINO, CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.

RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA DOVE SI PROCEDE ANCORA INCOLONNATI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO.

INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO IL CENTRO

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA, LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRANO FERMO TRA ITRI E FONDI IN DIREZIONE ROMA, CON RITARDI FINO A 30 MINUTI.

RALLENTATA ANCHE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA A ZAGAROLO IN DIREZIONE CASSINO, CON RITARDI FINO A 60 MINUTI

DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral