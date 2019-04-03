Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2019 ORE 09:35 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA PARLIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA ARDEATINA E PONTINA, PIÙ AVANTI CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E ANCORA TRA CASILINA E APPIA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, POI TRA CASILINA E ROMA FIUMICINO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
TRAFFICATA ANCHE LA ROMA FIUMICINO, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR.
SULLA FLAMINIA ABBIAMO ANCORA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA, LA CIRCOLAZIONE È TORNATA REGOLARE IN DIREZIONE ROMA.
RESTA INVECE RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA A ZAGAROLO IN DIREZIONE CASSINO, CON RITARDI FINO A 60 MINUTI
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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