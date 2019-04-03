Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2019 ORE 10:20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA PARLIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LAURENTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA A ZAGAROLO IN DIREZIONE CASSINO, CON RITARDI FINO A 60 MINUTI
DA GIANMARCO TULLI PER ORA È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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