Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2019 ore 10:30

IN APERTURA PARLIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LAURENTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.

SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.

INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA A ZAGAROLO IN DIREZIONE CASSINO, CON RITARDI FINO A 60 MINUTI

