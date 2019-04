Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI

APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO, GENZANO E VELLETRI E SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DI PAVONA, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.

CODE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VIA CAMPOBELLO E VIA PONTINA VECCHIA ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO STA TORNANDO PROGRESSIVAMENTE ALLA REGOLARITA’ DOPO IL GUASTO ALLA LINE A ZAGAROLO, I CONVOGLI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 100 MINUTI.

