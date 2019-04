Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2019 ORE 12:20 GIANMARCO TULLI

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA.

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO SEMPRE NEI DUE SENSI.

TRAFFICO RALLENTATO POI SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI.

E STASERA ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA VA IN SCENA LA 30° GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A TRA ROMA E FIORENTINA, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 21: ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA NELLA ZONA DEL FORO ITALICO: POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

