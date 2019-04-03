Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2019 ORE 12:20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO SEMPRE NEI DUE SENSI.
TRAFFICO RALLENTATO POI SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI.
E STASERA ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA VA IN SCENA LA 30° GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A TRA ROMA E FIORENTINA, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 21: ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA NELLA ZONA DEL FORO ITALICO: POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
DA GIANMARCO TULLI PER ORA È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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