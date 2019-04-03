Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2019 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2019 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA. RESTANDO SUL RACCORDO, IN ESTERNA RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA COLOMBO E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA VIA APPIA PER LAVORI TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI MONTECANINO NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIBI BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral