Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2019 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA TROVIAMO RALELNTAMENTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIBI BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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