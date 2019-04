Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA ROMA NORD IN DIREZIONE RACCORDO; RACCOMANDIAMO PRUDENZA.

PASSIAMO PROPRIO AL RACCORDO, TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE, IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.

SI PROCEDE A RILENTO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO CIRCOLAZIONE SOSPESA PER INCONVENIENTE TECNICO ALL’INFRASTRUTTURA A COLLE MATTIA.

