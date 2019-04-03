Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL RACCORDO: IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA; A COMPLICARE ULTERIORMENTE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA; RACCOMANDIAMO DUNQUE PRUDENZA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.
SI PROCEDE A RILENTO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO CIRCOLAZIONE RIATTIVATA, RISOLTO L’ INCONVENIENTE TECNICO ALL’INFRASTRUTTURA A COLLE MATTIA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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