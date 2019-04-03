Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.
SI PROCEDE A RILENTO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIBI BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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