Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24 ROMA-TERAMO. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.
PROBLEMI ANCHE SULLA COLOMBO, INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIBI BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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