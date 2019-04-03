Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA DEL MARE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO E OSTIA ANTICA VERSO OSTIA.
SEMPRE IN DIREZIONE DI OSTIA INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.
QUALHE PROBLEMA ANCHE SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIBI BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI
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