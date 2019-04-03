Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIBI BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.
INFINE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN ‘ALLERTA METEO: DALLA MATTINA DI DOMANI GIOVEDI’ 4 APRILE E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE; I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI ANCHE DA LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral