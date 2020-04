Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2020 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

PER EFFETTO DELLE LIMITAZIONI AL TRAFFICO ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE PRENESTINA E CASILINA;

SEMPRE CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA SUL TERRITORIO, SONO STATE DICHIARATE ZONE ROSSE I COMUNI DI NEROLA E CONTIGLIANO, IN PROVINCIA DI RIETI, E FONDI IN PROVINCIA DI LATINA, CON DIVIETO DI INGRESSO E DI USCITA AD ECCEZIONE DEI VEICOLI AUTORIZZATI; NEL COMUNE DI FONDI E’ STATA CHIUSA FINO A DATA DA DESTINARSI LA STAZIONE FERROVIARIA FONDI – SPERLONGA, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA;

RICORDIAMO INFINE CHE A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SI INVITA A RESTARE IN CASA E A EVITARE SPOSTAMENTI SE NON PER MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ;

