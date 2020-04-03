Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 9.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE
PER EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS, SONO STATE DICHIARATE ZONE ROSSE I COMUNI DI FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA, NEROLA NELLA SABINA, E CONTIGLIANO IN PROVINCIA DI RIETI, CON DIVIETO DI INGRESSO E DI USCITA;
RIGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO, NEL COMUNE DI FONDI E’ CHIUSA FINO A DATA DA DESTINARSI LA STAZIONE FONDI – SPERLONGA, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA;
PER IL TRASPORTO SU GOMMA, COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
IN CHIUSURA IL TRASPORTO VIA MARE,
NELLA GIORNATA DI OGGI, AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE NEL TERRITORIO DI VENTOTENE, LA CORSA NAVE VENTOTENE – FORMIA, DELLE ORE 15 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16
RICORDIAMO INFINE CHE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SI INVITA A RESTARE IN CASA EVITANDO GLI SPOSTAMENTI SE NON PER MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ;
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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