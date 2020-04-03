Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2020 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,
AD ECCEZIONE DEL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI SEGNALANO CODE TRA LAURENTINA E ARDEATINA
PER EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS, SONO STATE DICHIARATE ZONE ROSSE I COMUNI DI FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA, NEROLA NELLA SABINA, E CONTIGLIANO IN PROVINCIA DI RIETI, CON DIVIETO DI INGRESSO E DI USCITA;
RIGUARDO IL TRASPORTO FERROVIARIO, NEL COMUNE DI FONDI E’ CHIUSA FINO A DATA DA DESTINARSI LA STAZIONE FONDI – SPERLONGA, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA;
PER IL TRASPORTO SU GOMMA, COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
SEMPRE PER L’EMERGENZA CORONA VIRUS, NEL COMUNE DI ARDEA CHIUSA VIA DEI RUTULI E ALTRE STRADE DEL CENTRO CITTADINO, COME VIA MONTAGNANELLO E VIA VILLAGGIO ARDEATINO.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO VIA MARE,
NELLA GIORNATA DI OGGI, LA CORSA NAVE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 15.00 NON POSTICIPERA’ LA PARTENZA, MA SARA’ EFFETTUATA DALLA NAVE QUIRINO INVECE CHE DALLA NAVE DON FRANCESCO.
RICORDIAMO INFINE CHE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SI INVITA A RESTARE IN CASA EVITANDO GLI SPOSTAMENTI SE NON PER MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ;
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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