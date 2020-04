Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2020 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,

AD ECCEZIONE DEL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE TRA LAURENTINA E ARDEATINA

PER EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS, SONO STATE DICHIARATE ZONE ROSSE I COMUNI DI FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA, NEROLA NELLA SABINA, E CONTIGLIANO IN PROVINCIA DI RIETI, CON DIVIETO DI INGRESSO E DI USCITA;

RICORDIAMO CHE NEL COMUNE DI FONDI E’ CHIUSA FINO A DATA DA DESTINARSI LA STAZIONE FONDI – SPERLONGA, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA;

MENTRE PER IL TRASPORTO SU GOMMA, COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI

CI SPOSTIAMO AD ARDEA DOVE SEMPRE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA.

È STATA PREDISPOSTA LA CHIUSURA DI ALCUNE ARTERIE STRADALI TRA CUI VIA LAURENTINA DA VIA DELLA CASTAGNETTA, VIA STRAMPELLI DALLA PONTINA E VIA DEL TEMPIO DA VIA DEI RUTULI.

MISURE IN VIGORE ANCHE IN ALCUNE STRADE CHE INCROCIANO VIA ARDEATINA E CHE SI TROVANO A MARINA DI ARDEA AL CONFINE CON IL TERRITORIO DI APRILIA

IL DETTAGLIO DI TUTTE LE STRADE SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO:

CIRCOLAZIONE ANCORA INTERROTTA SULLA LINEA ROMA-LIDO TRA PIRAMIDE E LIDO CENTRO PER UN GUASTO ALLA STAZIONE VITINIA.

ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI TRA EUR MAGLIANA E LIDO CENTRO NELLE DUE DIREZIONI. SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LA METRO B PER LA TRATTA PIRAMIDE – EUR MAGLIANA

RICORDIAMO INFINE CHE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SI INVITA A RESTARE IN CASA EVITANDO GLI SPOSTAMENTI SE NON PER MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ;

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral