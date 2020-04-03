Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2020 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,
PER EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS, RICORDIAMO CHE SONO STATE DICHIARATE ZONE ROSSE I COMUNI DI FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA, NEROLA NELLA SABINA, E CONTIGLIANO IN PROVINCIA DI RIETI, CON DIVIETO DI INGRESSO E DI USCITA;
PER IL TRASPORTO SU GOMMA, COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
IN PARTICOLARE NEL COMUNE DI FONDI E’ CHIUSA FINO A DATA DA DESTINARSI LA STAZIONE FONDI – SPERLONGA, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA;
CI SPOSTIAMO AD ARDEA DOVE SEMPRE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA.
È STATA PREDISPOSTA LA CHIUSURA DI ALCUNE ARTERIE STRADALI TRA CUI VIA LAURENTINA DA VIA DELLA CASTAGNETTA, VIA STRAMPELLI DALLA PONTINA E VIA DEL TEMPIO DA VIA DEI RUTULI.
MISURE IN VIGORE ANCHE IN ALCUNE STRADE CHE INCROCIANO VIA ARDEATINA E CHE SI TROVANO A MARINA DI ARDEA AL CONFINE CON IL TERRITORIO DI APRILIA
IL DETTAGLIO DI TUTTE LE STRADE SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO:
SULLA LINEA ROMA-LIDO IL SERVIZIO E’ AL MOMENTO ATTIVO TRA PIRAMIDE E VITINIA E TRA ACILIA E COLOMBO. CIRCOLAZIONE INTERROTTA INVECE TRA VITINIA E ACILIA, DOVE SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI
RICORDIAMO INFINE CHE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SI INVITA A RESTARE IN CASA EVITANDO GLI SPOSTAMENTI SE NON PER MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ;
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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