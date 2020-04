Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2020 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI

TRAFFICO SCORRVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE.

VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO CHE A ROMA È ATTIVO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO;

METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00.

IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.

ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.

SUL FRONTE DEL TRASPORTO FERROVIARIO, RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPOTO MARITTIMO, A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, SOSPESI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE; GARANTINI SOLO QUELLI NAVE.

PER EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS, NEL TERRITORIO DEL LAZIO SONO STATE DICHIARATE ZONE ROSSE I COMUNI DI FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA, NEROLA NELLA SABINA, E CONTIGLIANO IN PROVINCIA DI RIETI, CON DIVIETO DI INGRESSO E DI USCITA;

INTERDETTE LE FERMATE COTRAL ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI

IN PARTICOLARE NEL COMUNE DI FONDI E’ CHIUSA FINO A DATA DA DESTINARSI LA STAZIONE FONDI – SPERLONGA, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA;

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO:

SULLA LINEA ROMA-LIDO IL SERVIZIO E’ AL MOMENTO ATTIVO TRA PIRAMIDE E VITINIA E TRA ACILIA E COLOMBO. CIRCOLAZIONE INTERROTTA INVECE TRA VITINIA E ACILIA, DOVE SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI

