Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2022 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2022 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A24 ROMA-TERAMO, A SEGUITO DEL MALTEMPO DA QUESTA MATTINA SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE E SPARGISALE TRA CARSOLI ORICOLA E VALLE DEL SALTO, UN INVITO QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO;
PER IL RESTO, TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA;
PER I CANTIERI ATTIVI, RICORDIAMO CHE SULLA PONTINA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA: SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; IL TERMINE DELLA PRIMA FASE DEI LAVORI E’ PREVISTO PER LA FINE DI MAGGIO, POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR FLUSSO VEICOLARE
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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