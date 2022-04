Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2022 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2022 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA A24 ROMA-TERAMO, A SEGUITO DEL MALTEMPO DA QUESTA MATTINA SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE E SPARGISALE TRA CARSOLI ORICOLA E VALLE DEL SALTO, UN INVITO QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO;

PER IL RESTO, TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA;

PER I CANTIERI ATTIVI, RICORDIAMO CHE SULLA PONTINA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA: SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; IL TERMINE DELLA PRIMA FASE DEI LAVORI E’ PREVISTO PER LA FINE DI MAGGIO, POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR FLUSSO VEICOLARE

