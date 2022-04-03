Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2022 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 3 APRILE 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA TIVOLI PESCARA AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA TIVOLI E CARSOLI A CAUSA DI GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA; PREVISTE MODIFICHE DI SERVIZIO PER I TRENI REGIONALI CON CANCELLAZIONI DI CORSE E BUS SOSTITUTIVI TRA TIVOLI E CARSOLI.
E VENIAMO AGLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO: SULLA PONTINA PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA; RICORDIAMO CHE SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO SPARTITRAFFICO CON TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA; ALTRI RALLENTAMENTI SONO RPESENTI SULLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, E CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral