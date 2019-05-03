Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 3 MAGGIO 2019 ORE 08:05 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA
MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE
TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO IN DIREZIONE ROMA
SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
CODE SULL’APPIA ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E VELLETRI
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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