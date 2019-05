Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:35 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO IN DIREZIONE ROMA

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

A COLLEVERDE CODE SULLA NOMENTANA, NOMENTANA BIS E VIA MARCO SIMONE TUTTO IN DIREZIONE ROMA

RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE SULL’APPIA ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E VELLETRI

STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA, CECCHINA E APRILIA

ED INFINE CODE SULLA PONTINA TRA VIA DI PRATICA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA

DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral