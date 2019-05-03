Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 3 MAGGIO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SULL’APPIA ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E VELLETRI
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA, CECCHINA E APRILIA
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FROSINONE E CASSINO
A LATINA RALLENTAMENTI SU VIA PIAVE, SULLA CIRCONVALLAZIONE E SULLA DEI MONTI LEPINI
SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI FONDI E FORMIA E TRA SCAURI E MINTURNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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