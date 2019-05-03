Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 15:20 GIANMARCO TULLI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
IN APERTURA LA PONTINA, DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA TOR DE CENCI E VIA DI VALLERANELLO IN DIREZINE ROMA. MENTRE PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA.
PASSIAMO AL RACCORDO DOVE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA.
SULLA PRENESTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PRATO FIORITO E OSTERIA DELL’OSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ED INFINE SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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