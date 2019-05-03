Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 16:20 GIANMARCO TULLI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
IN APERTURA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA PONTINA, PERMANGONO PERO’ LE CODE TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN DIREZINE ROMA.
PASSIAMO AL RACCORDO DOVE CI SONO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E A24 ROMA TERAMO.
DISAGI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA LA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE RACCORDO.
SULLA COLOMBO CODE A TRATTI PER UN VEICOLO IN PANNE TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
ED INFINE TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA IN TRATTI SALTUARI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
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